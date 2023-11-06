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В Австралии число погибших после наезда машины на людей у паба возросло до шести

В Австралии число погибших после наезда машины на людей у паба возросло до шести Шесть человек, включая двух детей, погибли после того, как автомобиль въехал на террасу паба на юго-востоке Австралии, еще пятеро пострадавших остаются в больнице с тяжелыми травмами.
Другие страны
6 ноября 2023 г. 06:15
В Австралии число погибших после наезда машины на людей у паба возросло до шести

Шесть человек, включая двух детей, погибли после того, как автомобиль въехал на террасу паба на юго-востоке Австралии, еще пятеро пострадавших остаются в больнице с тяжелыми травмами.

Как передает Report, об этом сообщила полиция штата Виктория.

В ведомстве отметили, что пять человек умерли на месте, а 11-летняя девочка, получившая тяжелые травмы, умерла позднее в больнице.

"Еще пять человек, в том числе 11-месячный мальчик и шестилетний ребенок, остаются в больнице, у них диагностированы множественные переломы и повреждения внутренних органов. Одна из пострадавших, 35-летняя женщина, помещена в реанимацию, ее состояние считают тяжелым", - указали в полиции, отметив, что 66-летний мужчина, бывший за рулем автомобиля, въехавшего на террасу ресторана, также госпитализирован "с небольшими травмами".

Напомним, что авария произошла в воскресенье днем по бакинскому времени в Дейлсфорде, расположенном в 110 км к северо-западу от Мельбурна. Легковой автомобиль въехал на террасу паба на Винсент-стрит и сбил несколько столиков, за которыми в тот момент сидели семьи с детьми. Ранее полиция сообщала о трех погибших в результате инцидента, однако позднее эта цифра была скорректирована. На месте происшествия работают следственная группа и сотрудники экстренных служб.

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