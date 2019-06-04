​В Австралии четыре человека погибли в результате стрельбы

Четыре человека погибли, несколько пострадали в результате стрельбы в городе Дарвин в северной части Австралии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила местная полиция.

"Полиция может подтвердить, что в настоящее время есть четыре жертвы, многочисленные ранения и несколько мест преступления", - сообщила полиция региона Северная территория в Facebook.

По данным издания Sydney Morning Herald, после стрельбы предполагаемый стрелок переместился в пригород Стюарт Парк, где также открыл огонь, а затем - в пригород Вулнер.

По данным полиции, в настоящее время подозреваемый в стрельбе находится под стражей, полицейская операция продолжается.

"Полиция не считает, что инцидент связан с терроризмом", - отметили в полиции.