 Наверх

В Австралии бушуют пожары, погибли три человека

В Австралии бушуют пожары, погибли три человека
​На восточном побережье Австралии бушуют пожары, жертвами которых стали три человека

На восточном побережье Австралии бушуют пожары, жертвами которых стали три человека, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Пожары затронули самый густонаселенный штат Австралии Новый Южный Уэльс. Там с возгораниями борются порядка 1,5 тыс. пожарных.

Более 30 человек в результате возгораний получили ожоги, часть из них - пожарные. Семь человек пропали без вести.

"Мы ожидаем, что число пропавших возрастет. Существуют серьезные опасения, что и жертв станет больше", - заявил руководитель пожарной службы Нового Южного Уэльса Шейн Фицсиммонс.

Накануне, когда в Новом Южном Уэльсе начались пожары, сгорело минимум 150 домов. Несколько сотен людей эвакуировали на территории от побережья у границы со штатом Квинсленд до города Форстер в Новом Южном Уэльсе. В настоящее время им не разрешают вернуться в свои дома.

В штате Квинсленд также есть возгорания, там эвакуировали 6 тысяч человек, сгорел один дом.

Местные власти заявляют, что основной причиной массовых пожаров стала засуха в регионе.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!