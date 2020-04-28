В Австралии испытают на добровольцах китайскую вакцину от COVID-19

Австралийский медицинский центр Linear Clinical Research в городе Перт объявил о наборе добровольцев разного возраста для проведения первых клинических испытаний вакцины от коронавируса S-Trimer, созданной базирующейся в Китае компанией Clover Biopharmaceuticals с участием специалистов из США, Великобритании и Швейцарии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Решение о поведении испытаний S-Trimer в Австралии было принято в связи с тем, что эта страна по сравнению с другими не так сильно пострадала от вспышки коронавируса, и у нее есть возможности для проведения испытаний в больницах, не задействованных в лечении инфицированных.

В случае успешных результатов испытаний вакцины в Австралии они затем продолжатся в других государствах с привлечением к ним большого числа добровольцев.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.