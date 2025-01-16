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В Австралии более 143 тыс. человек остались без электричества из-за шторма

В Австралии более 143 тыс. человек остались без электричества из-за шторма Более 143 тыс. жителей Австралии остались без электроэнергии из-за последствий шторма, который обрушился на восточное побережье континента в ночь на четверг.
Другие страны
16 января 2025 г. 08:46
В Австралии более 143 тыс. человек остались без электричества из-за шторма

Более 143 тыс. жителей Австралии остались без электроэнергии из-за последствий шторма, который обрушился на восточное побережье континента в ночь на четверг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в аварийно-спасательной службе штата Новый Южный Уэльс (NSW SES).

Как пояснили в ведомстве, в ночь на четверг на центральную часть восточного побережья Австралии обрушился шторм, принесший сильный порывистый ветер, ливни и грозы. "К утру 16 января служба спасения штата Новый Южный Уэльс приняла более 2 250 звонков с просьбой о помощи и отреагировала на более чем 1 800 сообщений о происшествиях. Один человек, 80-летний мужчина, погиб в результате падения дерева на его автомобиль в Коуре (расположена в 300 км к западу от Сиднея - ред.). Еще четыре человека пострадали после разрушения ветром легких разборных домиков в Бомене (находится в 460 км к юго-западу от Сиднея - ред.)", - сообщили в службе.

Также в NSW SES уточнили, что из-за падения деревьев по всей территории региона были зафиксированы "массовые обрывы сетей электропередачи". "Свыше 143 тыс. человек остались без электричества из-за обрыва проводов упавшими деревьями, были повреждены несколько домов и хозяйственных построек", - сообщили в ведомстве.

По информации Государственного метеорологического бюро страны (BOM), в ближайшие сутки на востоке и северо-востоке штата продолжатся ливни и сильные штормы с грозами и градом. "Ожидается, что в отдельных районах выпадет до 100-200 мм осадков. Режим повышенной опасности введен для городов, расположенных на побережье и в водосборах рек из-за риска наводнений", - указано в сообщении BOM.

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Версия на английском языке Monster hail hits Aussies in storm chaos

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