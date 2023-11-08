В Австралии без связи и интернета остались миллионы человек

Около 10 млн человек в Австралии остались без интернета и мобильной связи из-за масштабного сбоя, зафиксированного вторым по величине провайдером страны - телекоммуникационной компанией Optus.

Около 10 млн человек в Австралии остались без интернета и мобильной связи из-за масштабного сбоя, зафиксированного вторым по величине провайдером страны - телекоммуникационной компанией Optus.

Как передает Report , об этом сообщили ТАСС в одном из офисов компании.

Согласно информации, сбой затронул сотни городов на восточном побережье страны.

"Нам известно о серьезном сбое, оставившем наших клиентов без связи. Сейчас все технические службы компании работают над восстановлением системы, и мы надеемся, что нам удастся вернуться к нормальной работе быстро", - указали в Optus. Кроме того, сотрудники провайдера отметили, что причина сбоя "по-прежнему остается невыясненной".

Спустя несколько часов компания на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) сообщила, что работа части "сервисов Optus восстановлена". "Восстановление всех служб и систем может занять несколько часов, в течение которых доступ к фиксированной и мобильной связи, а также к мобильному и стационарному интернету будет поэтапно возобновляться во всех регионах, затронутых сбоем", - указали в службе поддержки.