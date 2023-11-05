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В Австралии автомобиль въехал на террасу паба, есть погибшие и пострадавшие

В Австралии автомобиль въехал на террасу паба, есть погибшие и пострадавшие Три человека погибли и еще несколько получили тяжелые травмы после того, как автомобиль въехал на террасу паба на юго-востоке Австралии.
Другие страны
5 ноября 2023 г. 14:11
В Австралии автомобиль въехал на террасу паба, есть погибшие и пострадавшие

Три человека погибли и еще несколько получили тяжелые травмы после того, как автомобиль въехал на террасу паба на юго-востоке Австралии.

Как передает Report со ссылкой на ABC News, об этом сообщила полиция австралийского штата Виктория.

Автокатастрофа произошла в воскресенье, в 18:05 по местному времени (11:05 бакинское время) в городке Дейлсфорде, расположенном в 110 км к северо-западу от Мельбурна.

"Автомобиль въехал на террасу пивного паба на Винсент-стрит. Три человека погибли, еще несколько посетителей пострадали", - указали в ведомстве, отметив, что на месте происшествия работает следственная группа и сотрудники экстренных служб.

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