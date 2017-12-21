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    В Австралии автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие - ВИДЕО

    Водитель арестован

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Автомобиль наехал на пешеходов в центре австралийского города Мельбурн, есть пострадавшие, передает Report со ссылкой на полицию штата Виктория.

    "В настоящий момент полиция находится на месте происшествия на улице Флиндерс, где автомобиль наехал на нескольких пешеходов. Полиция задержала водителя. На данный момент точное число пострадавших неизвестно", - говорится на странице полиции в Twitter.

    По информации скорой помощи, в результате наезда пострадали  19 человек, некоторые из них в тяжелом состоянии.

    Полиция уже опрашивает свидетелей происшествия и советует избегать район инцидента.

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