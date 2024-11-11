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В Австралии автоцистерна сбила двух человек на площадке детсада

В Австралии автоцистерна сбила двух человек на площадке детсада Автоцистерна въехала на территорию детского сада на юге Австралии, один человек погиб и еще один ранен.
Другие страны
11 ноября 2024 г. 11:01
В Австралии автоцистерна сбила двух человек на площадке детсада

Автоцистерна въехала на территорию детского сада на юге Австралии, один человек погиб и еще один ранен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал 9News.

По его данным, инцидент произошел в городке Риддлс Крик, расположенном в 60 км к северо-западу от Мельбурна. Автоцистерна с водой врезалась в столб, а затем влетела на игровую площадку детского сада Macedon Ranges Montessori Preschool. Взрослый, личность которого полицейские еще не установили, скончался на месте происшествия, а ребенок был госпитализирован с серьезными травмами. Водитель автоцистерны также был доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести.

Полиция штата Виктория ведет на месте происшествия расследование, пытаясь выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

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