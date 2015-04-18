В Австралии арестованы пять подростков за подготовку террористического акта

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Австралии пятеро подростков арестованы по обвинению в подготовке террористических актов, передает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.

Подростки были арестованы в ходе спецоперации полицией Мельбурна. В юго-восточной части города продолжаются проверки, говорится в официальном сообщении правоохранительных органов.

Среди арестованных четыре подростка в возрасте 18 лет и один 19-летний мужчина.

По данным полиции, все арестованные планировали подготовку террористического акта, направленного против сотрудников полиции Австралии, информирует Report.