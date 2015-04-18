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    В Австралии арестованы пять подростков за подготовку террористического акта

    Среди арестованных четыре подростка в возрасте 18 лет и один 19-летний мужчина

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Австралии пятеро подростков арестованы по обвинению в подготовке террористических актов, передает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.

    Подростки были арестованы в ходе спецоперации полицией Мельбурна. В юго-восточной части города продолжаются проверки, говорится в официальном сообщении правоохранительных органов.

    Среди арестованных четыре подростка в возрасте 18 лет и один 19-летний мужчина.

    По данным полиции, все арестованные планировали подготовку террористического акта, направленного против сотрудников полиции Австралии, информирует Report.

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