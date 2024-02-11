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В Австралии 16 хоккеистов госпитализировали с отравлением угарным газом

В Австралии 16 хоккеистов госпитализировали с отравлением угарным газом По меньшей мере 16 хоккеистов были госпитализированы из-за отравления угарным газом на юге Австралии.
Другие страны
11 февраля 2024 г. 05:46
В Австралии 16 хоккеистов госпитализировали с отравлением угарным газом

По меньшей мере 16 хоккеистов были госпитализированы из-за отравления угарным газом на юге Австралии.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция ABC.

По ее данным, игроки хоккейных команд Мельбурна и Аделаиды были госпитализированы после матча на ледовой арене в Аделаиде с симптомами отравления угарным газом. Прибывшие к месту происшествия экипажи спасателей и пожарной службы установили, что спортсмены пострадали из-за утечки жидкости из резервуаров машины для очистки льда.

В заявлении представителя службы скорой помощи штата Южная Австралия отмечается, что все пострадавшие были доставлены в Королевскую больницу Аделаиды в стабильном состоянии. "Пациенты остаются под наблюдением врачей, большей части из них требуется кислородная терапия", - указал представитель службы.

Городские власти закрыли ледовую арену для ликвидации последствий протечки и ремонта техники.

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