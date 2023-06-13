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В Австралии 15-летнюю автоугонщицу и мошенницу арестовали восемь раз за 42 дня

В Австралии 15-летнюю автоугонщицу и мошенницу арестовали восемь раз за 42 дня В Австралии 15-летнюю жительницу арестовали в 8 раз за 42 дня, она обвиняется в автоугонах.
Другие страны
13 июня 2023 г. 13:41
В Австралии 15-летнюю автоугонщицу и мошенницу арестовали восемь раз за 42 дня

В Австралии 15-летнюю жительницу арестовали в 8 раз за 42 дня, она обвиняется в автоугонах.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщаются местные СМИ.

По его данным, с начала мая данную девушку, имя которой не называют, арестовывали в среднем раз каждый пятый день.

Утром в минувшее воскресенье несовершеннолетняя автоугонщица, как утверждает полиция, похитила Range Rover, а затем была задержана за опасное вождение в штате Квинсленд вместе с двумя 17-летними подругами.

В настоящее время она находится в предварительном заключении для несовершеннолетних и ожидает суда.

За 42 дня список обвинений включает три случая опасного вождения, шесть случаев вождения без водительских прав и незаконного использования автомобилей, два случая бегства от полиции, четыре случая нарушения условий освобождения под залог, два случая вторжения в чужое жилье, шесть случаев мошенничества.

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