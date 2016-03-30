​В авиакатастрофе в Канаде погиб бывший министр транспорта страны

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В авиакатастрофе, которая произошла во вторник, 29 марта, в заливе Святого Лаврентия, погиб бывший министр транспорта Канады Жан Лапьер.

Как передает Report, об этом сообщает CBC News.

Всего в результате падения самолета погибли, по уточненным данным, семь человек, в том числе жена и другие члены семьи Лапьера.

Самолет, вылетевший из Сент-Юбера, разбился в первой половине дня, когда приближался к аэродрому на острове Авр Окс Мэзон. Там в это время был туман и шел ледяной дождь. Воздушное судно не долетело до аэропорта несколько километров.

По данным властей, самолет Mitsubishi MU-2B-60 был в частной собственности и зарегистрирован в США.

Лапьер, принадлежавший к либералам, в возрасте 23 лет стал самым молодым депутатом канадского парламента, где работал с 1979 по 1993 годы. Позже, в 2004-2006 годах, он занимал пост министра транспорта Канады. В следующем году он объявил об уходе из федеральной политики.