 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В августе США и Южная Корея проведут совместные военные учения

    Учения будут длиться с 21 по 31 августа

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ США и Южная Корея проведут в августе совместные учения оборонительного характера с применением компьютерной модели.

    Как сообщает Report, об этом передает агентство Рейтерс со ссылкой на Пентагон.

    Как сообщает агентство, учения будут длиться с 21 по 31 августа. В них примут участие 17,5 тысяч американских военнослужащих. Учения направлены на повышение уровня подготовки и поддержание стабильности на Корейском полуострове.

    Отмечается, что в учениях также примут участие Австралия, Канада, Колумбия, Дания, Новая Зеландия, Нидерланды и Великобритания.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi