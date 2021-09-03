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В августе коронавирусом в мире заразились 20 млн человек

В августе коронавирусом в мире заразились 20 млн человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за август возросло примерно на 20 млн, что на 4,5 млн превысило июльские показатели
Другие страны
3 сентября 2021 г. 20:10
В августе коронавирусом в мире заразились 20 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за август возросло примерно на 20 млн, что на 4,5 млн превысило июльские показатели.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, выше заболеваемость была только в апреле 2021 года, когда на планете выявили более 22 млн заболевших.

Эпицентрами пандемии сейчас являются Северная Америка и Азия. В некоторых странах Западной Европы, где в середине лета регистрировали серьезные вспышки, ситуация улучшилась, но стало хуже в Восточной - там власти уже заговорили о четвертой волне.

Вслед за заболеваемостью растет и смертность: если в июле в мире умерли примерно 265 тыс. заразившихся, то в августе - уже около 300 тыс.

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Версия на английском языке Global coronavirus cases hit 20 million in August
Версия на азербайджанском языке Dünyada avqust üzrə koronavirusa yoluxma rekord vurub

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