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В аварии с 16 автомобилями в Германии погиб человек

В аварии с 16 автомобилями в Германии погиб человек По меньшей мере один человек погиб и еще один серьезно пострадал в результате аварии с участием 15 легковых автомобилей и грузовика в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, случившейся, предварительно, из-за сильного града.
Другие страны
30 декабря 2023 г. 09:13
В аварии с 16 автомобилями в Германии погиб человек

По меньшей мере один человек погиб и еще один серьезно пострадал в результате аварии с участием 15 легковых автомобилей и грузовика в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, случившейся, предварительно, из-за сильного града.

Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

Согласно данным полиции, авария произошла поздно вечером в пятницу на трассе А31 неподалеку от города Боркен рядом с нидерландской границей. По имеющейся информации, причиной аварии стали экстремальные погодные условия, вызванные сильным градом, однако обстоятельства происшествия полиции еще предстоит выяснить.

В аварии погиб один человек, еще один доставлен в больницу с серьезными травмами.

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Версия на английском языке One person dies in 16-car road accident in Germany

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