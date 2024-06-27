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В Атлантическом океане задержали колумбийских контрабандистов

В Атлантическом океане задержали колумбийских контрабандистов Власти Испании заявили о задержании в Атлантике экипажа так называемой "нарко-субмарины".
Другие страны
27 июня 2024 г. 20:57
В Атлантическом океане задержали колумбийских контрабандистов

Власти Испании заявили о задержании в Атлантике экипажа так называемой "нарко-субмарины".

Как передает Report, об этом сообщает Euronews.

Сообщается, что в 450-ти километрах от Кадиса контрабандистов выследил корабль Службы таможенного надзора Налогового агентства Испании.

Как только он приблизился к лодке, команда открыла донные клапаны и затопила судно вместе с грузом, говорится в сообщении.

По данным местных властей, были задержаны четыре члена экипажа колумбийской субмарины.

Операция по розыску и поимке предполагаемых преступников началась после того, как Управление по борьбе с наркотиками США предоставило информацию о возможной перевозке партии наркотиков.

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