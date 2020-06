В Атланте около 36 человек задержали на фоне протестов

Не менее 36 человек задержаны в Атланте на фоне протестов, вспыхнувших после гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса, получившего огнестрельное ранение от полицейского.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает StarTribune со ссылкой на представителя местной полиции.

В субботу в Атланте начались протесты в связи с тем, что 27-летний афроамериканец Рэйшард Брукс скончался, после того как при задержании в пятницу был ранен полицейскими. Как сообщала полиция, правоохранители вечером в пятницу приехали по вызову из-за жалобы на то, что машина, в которой спал мужчина, перегородила часть площадки у кафе быстрого питания Wendy's. Они выявили, что Брукс пьян, и попытались его задержать, но тот выхватил у одного из силовиков электрошокер и попытался сбежать. Полицейский выстрелил в мужчину, Брукс умер в больнице после операции. Глава полиции Атланты Эрика Шилдс после произошедшего подала в отставку. Стрелявший полицейский был уволен, а еще одного сотрудника, участвовавшего в задержании Брукса, отстранили от оперативной работы.

The Wendy's where #RayshardBrooks was fatally shot in the parking lot last night is now in flames. Photos from Ben Gray pic.twitter.com/dfvibL5JcC