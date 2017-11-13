В Атланте неизвестный открыл огонь в ночном клубе, двое погибли

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Два человека погибли и два получили ранения в результате стрельбы, устроенной неизвестным на концерте в американском городе Атланта в штате Джорджия, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным полиции, в ночном клубе Underground Atlanta возникла ссора, и стрелок открыл огонь по своим оппонентам. Один из них скончался на месте, другой - в госпитале. Еще двое случайно оказавшихся рядом людей были ранены.

Преступнику удалось скрыться с места преступления, полиция ведет его поиски.