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    В Атланте неизвестный открыл огонь в ночном клубе, двое погибли

    Еще двое случайно оказавшихся рядом людей были ранены

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Два человека погибли и два получили ранения в результате стрельбы, устроенной неизвестным на концерте в американском городе Атланта в штате Джорджия, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По данным полиции, в ночном клубе Underground Atlanta возникла ссора, и стрелок открыл огонь по своим оппонентам. Один из них скончался на месте, другой - в госпитале. Еще двое случайно оказавшихся рядом людей были ранены.

    Преступнику удалось скрыться с места преступления, полиция ведет его поиски.

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