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В атаке на связанную с Трампом НКО заподозрили хакеров из Китая

В атаке на связанную с Трампом НКО заподозрили хакеров из Китая Связанную с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом некоммерческую организацию (НКО) "Институт политики Америка прежде всего" атаковали связанные с КНР хакеры.
Другие страны
13 октября 2024 г. 03:47
В атаке на связанную с Трампом НКО заподозрили хакеров из Китая

Связанную с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом некоммерческую организацию (НКО) "Институт политики Америка прежде всего" атаковали связанные с КНР хакеры.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

"У онлайн-аккаунтов "Института политики Америка прежде всего", который собрал политические предложения для второго срока Трампа, а также рекомендации по должностям и агентствам, были взяты материалы", - говорится в статье.

По данным газеты, в руководство НКО входят многие бывшие сотрудники администрации Трампа. В самой организации не удивились произошедшему и связали атаку со своей ведущей ролью в в движении "Сделаем Америку снова великой".

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