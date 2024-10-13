В атаке на связанную с Трампом НКО заподозрили хакеров из Китая

Связанную с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом некоммерческую организацию (НКО) "Институт политики Америка прежде всего" атаковали связанные с КНР хакеры.

Связанную с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом некоммерческую организацию (НКО) "Институт политики Америка прежде всего" атаковали связанные с КНР хакеры.

Как передает Report , об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

"У онлайн-аккаунтов "Института политики Америка прежде всего", который собрал политические предложения для второго срока Трампа, а также рекомендации по должностям и агентствам, были взяты материалы", - говорится в статье.

По данным газеты, в руководство НКО входят многие бывшие сотрудники администрации Трампа. В самой организации не удивились произошедшему и связали атаку со своей ведущей ролью в в движении "Сделаем Америку снова великой".