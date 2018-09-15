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    В Астане у самолёта загорелся двигатель после посадки

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В аэропорту Астаны после посадки загорелся двигатель самолёта Airbus A-320 авиакомпании "Эйр Астана".

    Как передает Report, об этом сообщает Комитет гражданской авиации республики.

    Сообщается, что возгорание произошло сразу после того, как выполнявший рейс из Атырау самолёт зарулил к терминалу. Среди пассажиров пострадавших нет.

    На борту лайнера находилось 99 человек: 91 пассажир и 8 членов экипажа. Пострадавших нет. Сотрудники пожарной части аэропорта сумели своевременно ликвидировать возгорание. В настоящий момент ведётся поиск неисправности.

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