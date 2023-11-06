В Астане из-за дефицита автогаза на заправочных станциях ввели талоны

В связи с ремонтными работами, проводимыми в октябре на Атырауском заводе, и большой загруженностью заводов ТОО "ПНХЗ" и АО "СНПС-Актобемунайгаз" в Астане наблюдается дефицит автогаза.

В связи с ремонтными работами, проводимыми в октябре на Атырауском заводе, и большой загруженностью заводов ТОО "ПНХЗ" и АО "СНПС-Актобемунайгаз" в Астане наблюдается дефицит автогаза.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе акимата Астаны.

"Учитывая нехватку сжиженного газа, реализаторами введены ограничения по продажам путем внедрения талонной системы на автогазозаправочных станциях", - говорится в сообщении.

В целом по состоянию на 6 ноября остаток газа по городу составляет 900 тонн, в пути 1476,3 тонн. Из них сегодня доставлено 9 вагонов (324 тонн), 7 ноября ожидается поставка 16-ти вагонов (576 тонн). С 7 ноября завод АО "СНПС-Актобемунайгаз" начнет отгрузку объема в размере 25 вагонов (900 тонн) газа, 8 ноября - 15 вагонов (540 тонн) сжиженного газа.

В сообщении отмечается, что работа заводов, а также вопрос регулирования обеспечения своевременной отгрузки и доставки газа находятся в компетенции Министерства энергетики Казахстана и "Қазақстан темір жолы".

Ранее в министерстве сообщали, что сжиженный газ в Казахстане подорожает в два раза, но постепенно. Сегодня цены на автогаз варьируются от 50 (0,11 доллара) до 80 тенге (0,17 доллара) за литр и в ведомстве утверждают, что эта цена ниже себестоимости, которая составляет около 110 тенге (0,24 доллара) за литр.