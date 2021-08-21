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В Ашхабаде прошло чествование олимпийского призера Туркменистана

В Ашхабаде прошло чествование олимпийского призера Туркменистана Сегодня, 21 августа, при участии заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана, заслуженного тренера Туркменистана Сердара Бердымухамедова в спортивном комплексе единоборств Олимпийского городка Ашхабада состоялась торжественная церемония вруч
Другие страны
21 августа 2021 г. 13:57
В Ашхабаде прошло чествование олимпийского призера Туркменистана

Сегодня, 21 августа, при участии заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана, заслуженного тренера Туркменистана Сердара Бердымухамедова в спортивном комплексе единоборств Олимпийского городка Ашхабада состоялась торжественная церемония вручения государственных наград призеру страны в XXXII летних Олимпийских играх в Токио – Полине Гурьевой.

Как передает Report, в весовой категории до 59 кг, в сумме за рывок и толчок туркменская спортсменка показала результат 217 кг (96+212) и завоевала серебряную медаль Олимпиады.

В начале церемонии вице-премьер зачитал поздравление от имени президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Достигнутый успех спортсменки национальной сборной команды Туркменистана по тяжелой атлетике Полины Гурьевой в канун юбилейной даты страны – особая награда для Родины. Она стала предметом гордости для туркменского народа, говорится в поздравлении.

Затем состоялась церемония вручения наград.

Постановлением президента Туркменистана Полина Гурьева была удостоена звания "Заслуженный мастер спорта Туркменистана". От имени главы государства ей были вручены ключи от новой элитной квартиры и автомобиля Lexus LX570 Sport Plus. Кроме этого, П.Гурьевой было вручено денежное вознаграждение в размере 50 000 долларов США.

"Я благодарю многоуважаемого президента Туркменистана за то, что он создал такие условия для спорта. Я посвящаю эту медаль нашему уважаемому президенту, туркменскому народу в честь
30-летия независимости Туркменистана", - сказала Полина Гурьева.

Тренерам А.Сарыеву был вручен орден "За великую любовь к независимому Туркменистану" и А.Эмиряну – ключи от автомобиля марки Toyota Camry 2021 года выпуска.

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