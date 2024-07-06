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В Ашхабаде открылось дополнительное здание представительства ООН

В Ашхабаде открылось дополнительное здание представительства ООН В Ашхабаде открылось дополнительное здание представительства Организации Объединенных Наций (ООН).
Другие страны
6 июля 2024 г. 17:31
В Ашхабаде открылось дополнительное здание представительства ООН

В Ашхабаде открылось дополнительное здание представительства Организации Объединенных Наций (ООН).

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Сотрудничество между Туркменистаном и ООН является образцовым. Туркменистан оказывает огромное влияние на работу организации. Как страна, взявшая на вооружение нейтралитет в качестве основополагающей стратегии своей внешней политики, Туркменистан сумел в рамках ООН прежде всего гарантировать, что следующий год будет посвящен миру и доверию", - сказал в ходе церемонии открытия генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"В то же время ряд инициатив Туркменистана в области устойчивого транспорта, по отношению ко всем другим направлениям Целей устойчивого развития, по отношению к вопросам Центральной Азии, делают Туркменистан одной из наиболее влиятельных стран в деятельности ООН", - добавил он.

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