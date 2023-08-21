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В АСЕАН обсудили вариант поставок зерна из РФ через Индию и КНР

В АСЕАН обсудили вариант поставок зерна из РФ через Индию и КНР Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обсудили возможность поставок в регион сельхозпродукции из России через Индию и Китай.
Другие страны
21 августа 2023 г. 12:36
В АСЕАН обсудили вариант поставок зерна из РФ через Индию и КНР

Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обсудили возможность поставок в регион сельхозпродукции из России через Индию и Китай.

Как передает Report со ссылкой на индонезийские СМИ, об этом сообщил министр торговли Индонезии Зулкифли Хасан.

"Мы обсудили реализацию торгово-инвестиционного сотрудничества АСЕАН с Россией <…>, поставки сельскохозяйственной продукции из РФ в страны АСЕАН", - отметил глава ведомства.

Хасан подчеркнул, что для упрощения поставок нужно использовать торговые пути через Индию или Китай.

По его словам, в регионе не наблюдается нехватка пшеницы и возможны поставки и из других стран, таких, как Канада, Австралия и США.

20 августа стало известно, что технические переговоры между Москвой и Киевом по "зерновому коридору" могут пройти в Турции.

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Версия на английском языке ASEAN mulls option of grain supplies from Russia through India, China

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