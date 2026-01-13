В армия Израиля заявили о готовности к неожиданным сценариям в связи с Ираном

Израильские военные находятся в постоянной готовности к любым "неожиданным сценариям" в свете акций протеста в Иране.

Как передает Report, об этом написал официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин в соцсети Х.

Израильская армия "готова к обороне и находится в состоянии готовности к неожиданным сценариям", отметил он. Генерал считает протесты в Иране "внутренним делом" исламской республики.

При этом он обратился к общественности с просьбой не доверять непроверенным источникам информации. "В последние дни распространилось много слухов на фоне ситуации в Иране. Мы продолжаем регулярно проводить оценку ситуации и проинформируем о любых изменениях, если таковые произойдут. Подчеркиваю: не поддавайтесь слухам", - подчеркнул Дефрин.