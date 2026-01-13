Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В армия Израиля заявили о готовности к неожиданным сценариям в связи с Ираном

    Другие страны
    • 13 января, 2026
    • 01:55
    В армия Израиля заявили о готовности к неожиданным сценариям в связи с Ираном

    Израильские военные находятся в постоянной готовности к любым "неожиданным сценариям" в свете акций протеста в Иране.

    Как передает Report, об этом написал официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин в соцсети Х.

    Израильская армия "готова к обороне и находится в состоянии готовности к неожиданным сценариям", отметил он. Генерал считает протесты в Иране "внутренним делом" исламской республики.

    При этом он обратился к общественности с просьбой не доверять непроверенным источникам информации. "В последние дни распространилось много слухов на фоне ситуации в Иране. Мы продолжаем регулярно проводить оценку ситуации и проинформируем о любых изменениях, если таковые произойдут. Подчеркиваю: не поддавайтесь слухам", - подчеркнул Дефрин.

    Израиль Иран Эфи Дефрин

    Последние новости

    02:08

    Трамп ввел пошлины в размере 25% для сотрудничающих с Ираном стран

    Другие страны
    01:55

    В армия Израиля заявили о готовности к неожиданным сценариям в связи с Ираном

    Другие страны
    01:20

    Белый дом: Власти Венесуэлы активно сотрудничают с США

    Другие страны
    00:42

    Законопроект об аннексии Гренландии внесли в Палату представителей Конгресса США

    Другие страны
    00:09

    Цена Brent превысила $64 впервые с 5 декабря 2025 года

    Энергетика
    23:54

    Глава МИД Бельгии призвал Тегеран прислушаться к требованиям протестующих

    Другие страны
    23:40

    США будут захватывать все выходящие из Венесуэлы без их разрешения танкеры

    Другие страны
    23:31

    Белый дом подтвердил, что Иран связывался с представителями США

    Другие страны
    23:17

    Рза Пехлеви обратился к Трампу: Самое время действовать

    В регионе
    Лента новостей