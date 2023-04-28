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В армии Судана заявили о контроле почти над всей территорией страны

В армии Судана заявили о контроле почти над всей территорией страны Вооруженные силы Судана в настоящее время контролируют всю территорию страны, за исключением нескольких районов западного региона Дарфур.
Другие страны
28 апреля 2023 г. 21:20
В армии Судана заявили о контроле почти над всей территорией страны

Вооруженные силы Судана в настоящее время контролируют всю территорию страны, за исключением нескольких районов западного региона Дарфур.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу командующий суданской армией Абдель Фаттах аль-Бурхан.

"Армия контролирует весь Судан, за исключением нескольких районов Дарфура", - указал аль-Бурхан, слова которого привел телеканал Al Hurra. По его утверждению, вооруженные силы "могут разрешить конфликт за очень короткое время, но армия действует так, чтобы сохранить инфраструктуру и защитить гражданское население". "Это, - добавил командующий, - является вопросом национальной ответственности".

Аль-Бурхан отверг возможность переговоров с главой сил быстрого реагирования (спецназа) Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), который, по его словам, "возглавляет мятеж и должен быть отдан под суд". По его мнению, в нынешних условиях "спецназу остается либо вести диалог о включении в армию, либо [продолжать] воевать со всем суданским народом".

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Версия на азербайджанском языке Sudan ordusu ölkənin bütün ərazisinə nəzarəti bərpa edib

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