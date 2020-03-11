​В армии США выявлены случаи заболевания коронавирусом

Вооруженные силы (ВС) США выявили к настоящему времени только три случая заражения коронавирусом нового типа в своих рядах, однако в реальности таких инфицированных может быть больше.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге для журналистов в Пентагоне начальник военно-медицинской службы Комитета начальников штабов ВС США бригадный генерал ВВС Пол Фридрикс.

"У нас теперь выявлены трое зараженных новым коронавирусом из числа находящихся на действительной военной службе", - сказал генерал. Согласно изложенной им информации, один этот американский военнослужащий находится в Республике Корея, другой - в США, и третий - в Европе. "Кроме того, есть один гражданский служащий Пентагона, у которого диагностирован коронавирус, четверо зараженных членов семей военнослужащих или гражданских служащих военного ведомства, а также один инфицированный подрядчик Минобороны США. Все - в различных местах. Все они в настоящее время хорошо себя чувствуют", - заявил Фридрикс.

Наконец, добавил он, военные медики США продолжают проверять еще шестерых на возможное наличие нового коронавируса. Кем являются эти лица, Фридрикс не уточнил.

При этом он подчеркнул, что в действительности число зараженных новым коронавирусом в ВС США может быть выше, чем показывает нынешняя статистика. "Думаю, вероятно, с учетом происходящего в мире, что есть больше таких инфицированных", - признал генерал.