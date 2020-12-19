В армии США появились космические стражи

Военнослужащих из Космических сил США теперь будут называть «стражами» или "хранителями" (guardians).
Как передает Report, об этом написал в Twitter вице-президент США Майк Пенс.
Он уточнил, что так будут называть военных обоих полов.
На сайте американских космических войск говорится, что название выбирали в течение года на базе сотни материалов и исследований с участием специалистов в области космоса и представителей широкой общественности. Итоговый вариант перекликается с девизом Космического командования ВВС 1983 года: "Хранители высоких рубежей".
"Это слово связывает наши почетное наследие и культуру с важной миссией, которую мы выполняем круглосуточно, без выходных защищая людей и интересы США и их союзников», — указано в сообщении.
Отдельные космические войска существуют в США с декабря прошлого года. Президент США Дональд Трамп пояснял, что они созданы в ответ на подготовку таких же сил в России и Китае.