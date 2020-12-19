В армии США появились космические стражи

Военнослужащих из Космических сил США теперь будут называть «стражами» или "хранителями" (guardians)

Военнослужащих из Космических сил США теперь будут называть «стражами» или "хранителями" (guardians).

Как передает Report, об этом написал в Twitter вице-президент США Майк Пенс.



Он уточнил, что так будут называть военных обоих полов.



На сайте американских космических войск говорится, что название выбирали в течение года на базе сотни материалов и исследований с участием специалистов в области космоса и представителей широкой общественности. Итоговый вариант перекликается с девизом Космического командования ВВС 1983 года: "Хранители высоких рубежей".



"Это слово связывает наши почетное наследие и культуру с важной миссией, которую мы выполняем круглосуточно, без выходных защищая людей и интересы США и их союзников», — указано в сообщении.



Отдельные космические войска существуют в США с декабря прошлого года. Президент США Дональд Трамп пояснял, что они созданы в ответ на подготовку таких же сил в России и Китае.



