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В армии США появились космические стражи

В армии США появились космические стражи Военнослужащих из Космических сил США теперь будут называть «стражами» или "хранителями" (guardians)
Другие страны
19 декабря 2020 г. 05:15
В армии США появились космические стражи

Военнослужащих из Космических сил США теперь будут называть «стражами» или "хранителями" (guardians).

Как передает Report, об этом написал в Twitter вице-президент США Майк Пенс.

Он уточнил, что так будут называть военных обоих полов.

На сайте американских космических войск говорится, что название выбирали в течение года на базе сотни материалов и исследований с участием специалистов в области космоса и представителей широкой общественности. Итоговый вариант перекликается с девизом Космического командования ВВС 1983 года: "Хранители высоких рубежей".

"Это слово связывает наши почетное наследие и культуру с важной миссией, которую мы выполняем круглосуточно, без выходных защищая людей и интересы США и их союзников», — указано в сообщении.

Отдельные космические войска существуют в США с декабря прошлого года. Президент США Дональд Трамп пояснял, что они созданы в ответ на подготовку таких же сил в России и Китае.

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