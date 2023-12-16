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В Армии Израиля заявили о нарушении своего воздушного пространства Ливаном

В Армии Израиля заявили о нарушении своего воздушного пространства Ливаном Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нарушении своего воздушного пространства со стороны Ливана.
Другие страны
16 декабря 2023 г. 14:28
В Армии Израиля заявили о нарушении своего воздушного пространства Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нарушении своего воздушного пространства со стороны Ливана.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление ЦАХАЛ, военные зафиксировали вторжение в воздушное пространство на севере страны двух летательных аппаратов, запущенных со стороны Ливана.

"Силы противовоздушной обороны перехватили враждебный летательный аппарат, залетевший из Ливана в Израиль", - говорится в сообщении.

Второй летательный аппарат упал в районе приграничного поселка Маргалиот.

Сообщается, что ответ артиллерия ЦАХАЛ наносит удары по территории Ливана.

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