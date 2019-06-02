В армии Израиля прокомментировали ракетные удары по Сирии

Израильские военные атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории соседнего государства. Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы в Twitter.

Армия обороны Израиля предупредила, что считает сирийские власти ответственными за любые агрессивные действия с территории соседней страны и будет «решительно действовать» в подобных ситуациях.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии поразили несколько воздушных целей к югу от Дамаска.

Позднее стало известно, что по меньшей мере трое сирийских военнослужащих погибли в результате обстрела Израилем территорий к юго-западу от Дамаска.