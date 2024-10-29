В Армении в строительном секторе выявили теневой оборот на сумму свыше $3 млн

Комитет государственных доходов Армении выявил теневой оборот в строительной сфере на 1,2 млрд драмов (около 3,1 млн долларов).
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
В ходе расследования установлено, что одна из компаний в Ванадзоре, осуществляющая оптовую торговлю стройматериалами, принимала оплату наличными без выдачи кассовых чеков.
В результате этих действий в период с 2021 по 2024 годы государству был нанесен ущерб на сумму 354 млн драмов (более 900 тыс. долларов).
Материалы дела направлены в Следственный комитет, инициировано уголовное производство. В ходе обысков изъяты компьютеры, документы и электронные носители. Руководитель компании арестован.