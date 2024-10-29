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В Армении в строительном секторе выявили теневой оборот на сумму свыше $3 млн

В Армении в строительном секторе выявили теневой оборот на сумму свыше $3 млн Комитет государственных доходов Армении выявил теневой оборот в строительной сфере на 1,2 млрд драмов (около 3,1 млн долларов).
Другие страны
29 октября 2024 г. 13:00

Комитет государственных доходов Армении выявил теневой оборот в строительной сфере на 1,2 млрд драмов (около 3,1 млн долларов).

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В ходе расследования установлено, что одна из компаний в Ванадзоре, осуществляющая оптовую торговлю стройматериалами, принимала оплату наличными без выдачи кассовых чеков.

В результате этих действий в период с 2021 по 2024 годы государству был нанесен ущерб на сумму 354 млн драмов (более 900 тыс. долларов).

Материалы дела направлены в Следственный комитет, инициировано уголовное производство. В ходе обысков изъяты компьютеры, документы и электронные носители. Руководитель компании арестован.

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