В Армении в начале октября пройдут совместные учения ОДКБ

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Около 12 тысяч человек, порядка 1,5 тысяч единиц вооружения и около 90 летательных аппаратов примут участие в совместных учениях стран ОДКБ.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил на мультимедийной пресс-конференции Астана-Бишкек-Ереван-Минск начальник Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности, генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Учения разведывательных подразделений Вооруженных сил государств-членов ОДКБ "Поиск-2017", коллективных сил оперативного реагирования "Взаимодействие-2017" и миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2017" пройдут с 3 октября по 20 ноября 2017 года на территории России, Армении, Казахстана и Таджикистана.

По словам Сидорова, на полигоне Баграмян в Армении 7 октября намечается открытая фаза учений "Поиск-2017", будут продемонстрированы силы и средства.

В ходе учений планируется отработать организацию и ведение разведки, проведение совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Кавказском регионе коллективной безопасности, а также подготовку и ведение операции по поддержанию мира Коллективными миротворческими силами ОДКБ. Учения проводятся в соответствии с Планом совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2017 год.