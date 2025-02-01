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В Армении сотрудники медно-молибденового комбината требуют повышения зарплаты

В Армении сотрудники медно-молибденового комбината требуют повышения зарплаты Сотрудники Зангезурского медно-молибденового комбината в Армении уже второй день проводят акцию, требуя прибавки к зарплате в размере 50%.
Другие страны
1 февраля 2025 г. 16:08
В Армении сотрудники медно-молибденового комбината требуют повышения зарплаты

Сотрудники Зангезурского медно-молибденового комбината в Армении уже второй день проводят акцию, требуя прибавки к зарплате в размере 50%.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Председатель республиканского объединения профсоюзов горняков, металлургов и ювелиров Армении Эдуард Пахлеванян, прибывший на предприятие, сообщил о том, что работники не сообщили руководству комбината о своих требованиях и не предупредили о том, что начнут бастовать.

"Сейчас мы хотим организовать встречу этих сотрудников с руководством компании. Если руководители откажутся, мы поясним сотрудникам, какие требования нужно соблюсти, чтобы забастовка считалась законной", - добавил он.

По его словам, на работу не вышли около 200 человек.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda mis-molibden kombinatının işçiləri maaşlarının artırılmasını tələb edirlər

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