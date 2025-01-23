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В Армении считают, что условия для разморозки участия в ОДКБ не появятся

В Армении считают, что условия для разморозки участия в ОДКБ не появятся Служба внешней разведки (СВР) Армении считает маловероятным, что в 2025 году исчезнут основания замораживания участия Еревана в работе Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на которое он пошел в 2024 году.
Другие страны
23 января 2025 г. 11:09
В Армении считают, что условия для разморозки участия в ОДКБ не появятся

Служба внешней разведки (СВР) Армении считает маловероятным, что в 2025 году исчезнут основания замораживания участия Еревана в работе Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на которое он пошел в 2024 году.

Как передает Report, об этом говорится в первом докладе СВР о внешних рисках для страны в 2025 году.

"Несмотря на положения учредительного договора, неспособность (нежизнеспособность) ОДКБ реагировать на проблемы Южного Кавказа, являющиеся уставными целями ОДКБ, вряд ли изменится в 2025 году. Считаем маловероятным, что в 2025 году основания замораживания членства Армении в ОДКБ исчезнут", - отмечается в докладе.

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Версия на азербайджанском языке Hesabat: Ermənistanın KTMT-də üzvlüyünün dondurulması prosesi davam edəcək

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