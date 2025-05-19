В Армении раскрыли дело о незаконной миграции по фальшивым документам

В Армении силовиками и правоохранителями раскрыт новый случай незаконной миграции в Евросоюз.

В Армении силовиками и правоохранителями раскрыт новый случай незаконной миграции в Евросоюз.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Служба нацбезопасности Армении.

Фигурант дела А.А., по сговору с пока невыясненным лицом, за взятку в $22 тыс., организовал незаконную миграцию В.К.

Для этого он составил ему фальшивую справку о работе и наличии счета в одном из банков. На этом основании этого В.К. выдали шенгенскую визу в посольстве Греции, и он покинул Армению с целью в дальнейшем перебраться в Соединенные Штаты.

На основе собранных фактов, было принято решение возбудить против А. А. обвинение. Мерой пресечения избраны домашний арест и залог в 2 млн драмов (около $5 млн).

Следствие продолжается, выясняются другие возможные соучастники преступления.