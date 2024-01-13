В Армении произошла цепная авария с участием 17 автомобилей

Около 20 машин столкнулись на автотрассе Ереван-Севан в Армении, в результате ДТП в медучреждения доставлены восемь человек, в том числе шестилетний ребенок.

Около 20 машин столкнулись на автотрассе Ереван-Севан в Армении, в результате ДТП в медучреждения доставлены восемь человек, в том числе шестилетний ребенок.

Об сообщает Report со ссылкой на спасательную службу МВД страны.

Отмечается, что массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на 43-м километре автодороги Ереван-Севан. На место выехали отряды спасателей.

"Выяснилось, что столкнулись 17 автомобилей. Восемь потерпевших, в том числе ребенок 2018 года рождения, были доставлены в медицинские учреждения, где врачи оценили их состояние как удовлетворительное", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спасательной службы.