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В Армении продлили режим ЧП из-за пандемии

В Армении продлили режим ЧП из-за пандемии В ходе внеочередного заседания правительство Армении приняло решение о продлении режима ЧП
Другие страны
12 августа 2020 г. 11:52
В Армении продлили режим ЧП из-за пандемии

Правительство Армении в среду в ходе внеочередного заседания приняло решение продлить до 11 сентября режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в стране 14 марта из-за пандемии заболевания, вызванного коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заседание кабмина транслировали местные телеканалы.

"Несмотря на то, что у нас ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, мы вынуждены - надеюсь, в последний раз - до 11 сентября продлить режим чрезвычайного положения", - отметил премьер-министр Никол Пашинян.

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