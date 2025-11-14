Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    В Армении на два месяца арестовали двух оппозиционных блогеров

    14 ноября, 2025
    Оппозиционные деятели, соавторы и ведущие программы "Имнемними" Нарек Самсонян и Вазген Сагателян, критиковавшие власть и премьер-министра Никола Пашиняна, решением суда арестованы на два месяца.

    Как передает Report, об этом сообщили их адвокаты в Facebook.

    Адвокат Сагателяна Арсен Бабаян сообщил, что "суд под председательством Романа Смбатяна удовлетворил ходатайство следователя и избрал Вазгену Сагателяну меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Решение суда будет обжаловано в Апелляционном суде в установленном порядке".

    Аналогичную меру пресечения получил Самсонян, отметил его адвокат Рубен Меликян: "Суд принял решение заключить Нарека Самсоняна под арест на два месяца. Как я понимаю, аналогичная мера избрана в отношении Вазгена Сагателяна. Ничего неожиданного в решении суда не было".

    Рано утром 13 ноября правоохранители провели обыски в домах блогеров, после чего их задержали по обвинению в хулиганстве на основании заявления спикера армянского парламента Алена Симоняна.

