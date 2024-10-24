В Армении могут разрешить проведение новых выборов в случае ЧП

Парламент Армении одобрил в первом чтении предложенные Минюстом поправки в Избирательный кодекс, которые позволят проводить новые выборы в случае объявления чрезвычайного или военного положения.

Парламент Армении одобрил в первом чтении предложенные Минюстом поправки в Избирательный кодекс, которые позволят проводить новые выборы в случае объявления чрезвычайного или военного положения.

Как передает Report, об этом сообщили армянские СМИ.

"За" проголосовало 65 депутатов, а "против" – 28 депутатов.

Согласно поправкам, в случае объявления чрезвычайного или военного положения до завершения подсчета голосов и фиксации итогов в протоколе, избирательный процесс будет приостановлен, и для его возобновления потребуется организовать новое голосование.

Напомним, что новый Избирательный кодекс был принят в 2021 году. Среди его ключевых изменений - отказ от рейтинговой системы выборов. До 2025 года контроль за финансовой отчетностью партий осуществляет Комиссия по предупреждению коррупции, а за бюджетами предвыборных кампаний - Центризбирком. Однако после 2025 года планируется пересмотреть эту систему, поскольку Комиссия по предупреждению коррупции подотчетна правительству, что вызывает сомнения в ее независимости.