В Армении могут принять закон, позволяющий вернуть в армию офицеров запаса

В Национальном собрании Армении представили законопроект, позволяющий вернуть на службу отставных офицеров.

В Национальном собрании Армении представили законопроект, позволяющий вернуть на службу отставных офицеров.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Армения.

Замглавы профильной комиссии Армен Хачатрян сегодня заявил, что цель поправок к закону "О воинской службе и статусе военнослужащего" - привлечь опытных и квалифицированных военных. Государство при этом продолжит выплачивать им пенсии за выслугу лет.

Закон после одобрения в комиссии по обороне планируется обсудить и принять на внеочередном пленарном заседании парламента.

Он при этом не указал число отставных офицеров, однако выразил уверенность, что реализация этой идеи позволит в значительной степени улучшить ситуацию с кадровым составом армии.

Замминистра обороны Арман Саркисян заявил, что планируется привлечь в офицерский состав опытных офицеров, вплоть до уровня полковников и подполковников. Основной кадровый дефицит наблюдается в звеньях командиров взводов, рот и батальонов.