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В Армении число погибших от COVID-19 перевалило за 7,9 тыс.

В Армении число погибших от COVID-19 перевалило за 7,9 тыс. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 343 636.
Другие страны
19 декабря 2021 г. 11:27
В Армении число погибших от COVID-19 перевалило за 7,9 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 343 636.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения, по состоянию на 17 декабря таких случаев было 343 350. Таким образом, количество выявленных случаев заражения за сутки составило 156.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении - 7 901. Число пациентов с COVID-19, умерших по другим причинам, составило 1 493.

На лечении находятся 6 072 человека. Общее количество проведенных тестов – 2 485 938 (6 549 за последние сутки).

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