В Арканзасе мужчина забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по полиции

Полиция убеждает сдаться вооруженного мужчину, забаррикадировавшегося во вторник в доме около американского города Уэст-Хелена (штат Арканзас).

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на шефа местной полиции Джеймса Смита.

По его словам, мужчина забаррикадировался примерно в 17:30 по времени Восточного побережья (01:30), на газоне перед домом лежат два тела. При попытке блюстителей порядка приблизиться подозреваемый открыл огонь.

Шеф полиции не может однозначно подтвердить, что два человека, лежащие перед домом, мертвы. Органы правопорядка считают, что внутри находится еще один человек, предположительно, заложник. Личность вооруженного мужчины пока не установлена, как и его мотивы. По данным телеканала, на место прибыл отряд полицейского спецназа. Кроме того, подоспело подкрепление в лице сотрудников патрульно-постовой службы Арканзаса и органов правопорядка округа Филлипс.