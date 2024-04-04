В Аризоне три человека погибли в тяжелом ДТП с пикапом

В результате опрокидывания пикапа в городке Уинслоу на севере Аризоны погибли три человека, еще пятеро получили тяжелые ранения.
Как передает
Согласно информации, женщина, находившаяся за рулем пикапа, в котором находились восемь человек, потеряла управление, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и перевернулось несколько раз.
Троих выбросило из автомобиля, они скончались от полученных травм, еще пятеро госпитализированы с серьезными ранениями.
Правоохранители устанавливают причину аварии.