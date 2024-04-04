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В Аризоне три человека погибли в тяжелом ДТП с пикапом

В Аризоне три человека погибли в тяжелом ДТП с пикапом В результате опрокидывания пикапа в городке Уинслоу на севере Аризоны погибли три человека, еще пятеро получили тяжелые ранения.
Другие страны
4 апреля 2024 г. 05:08
В Аризоне три человека погибли в тяжелом ДТП с пикапом

В результате опрокидывания пикапа в городке Уинслоу на севере Аризоны погибли три человека, еще пятеро получили тяжелые ранения.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщили в Департаменте общественной безопасности штата.

Согласно информации, женщина, находившаяся за рулем пикапа, в котором находились восемь человек, потеряла управление, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и перевернулось несколько раз.

Троих выбросило из автомобиля, они скончались от полученных травм, еще пятеро госпитализированы с серьезными ранениями.

Правоохранители устанавливают причину аварии.

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