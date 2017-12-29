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    В Аргентине жертвами ДТП стали пять пассажиров автобуса

    Газета El Liberal сообщила, что в аварии пострадали около 30 человек

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Пять человек погибли и около 30 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в аргентинской провинции Сантьяго-дель-Эстеро.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета El Liberal.

    "Погибли четверо взрослых и один ребенок", - сказал изданию глава Управления по безопасности провинции Давид Марсело Пато. По его словам, 27 пострадавших были госпитализированы в больницу города Сантьяго-дель-Эстеро.

    В общей сложности в автобусе, который направлялся в Буэнос-Айрес из города Санта-Крус (Боливия), находилось 42 пассажира. Все погибшие являются боливийцами.

    Как утверждает водитель автобуса, он пытался объехать выбежавших на дорогу собак и потерял управление, в результате чего транспортное средство вылетело с дороги и перевернулось. Водитель и его сменщик были доставлены в полицейский участок.

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