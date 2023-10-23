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В Аргентине завершилось голосование на выборах президента

В Аргентине завершилось голосование на выборах президента В Аргентине завершилось голосование в рамках президентских выборов.
Другие страны
23 октября 2023 г. 02:16
В Аргентине завершилось голосование на выборах президента

В Аргентине завершилось голосование в рамках президентских выборов.

Как сообщает Report, главными претендентами на высший пост в стране являются бывший министр безопасности Патрисия Буллрич и крайне правый политик Хавьер Милей. Кроме того, одним из лидеров этой политической гонки считается министр экономики Серхио Масса.

Экзитполы, которые проводили команды кандидатов на пост главы государства, указывают на то, что ни одному из претендентов не удалось набрать необходимого количества голосов для победы в первом туре, сообщает местный телеканал TN.

По его данным, команда Хавьера Милея утверждает, что они лидируют на выборах и выходят во второй тур вместе с министром экономики Серхио Массой, выдвигающимся от правящей коалиции "Союз ради родины". Команда Патрисии Буллрич, представляющей крупнейшую оппозиционную коалицию "Вместе за перемены", также считает со ссылкой на результаты экзитполов, что она выходит во второй тур выборов.

По данным Национальной избирательной палаты, явка составила 74%, о серьезных нарушениях в день голосования не сообщалось.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 45% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10 процентных пунктов. Если никто из претендентов на высший государственный пост не добьется этого результата, второй тур голосования пройдет 19 ноября.

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