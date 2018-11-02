В Аргентине закрыли дело против президента из-за соглашение с МВФ

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Дело против президента Аргентины Маурисио Макри, возбужденное после жалобы на якобы превышение полномочий при подписании соглашения с Международным валютным фондом (МВФ), окончательно закрыто, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В начале сентября прокурор Хорхе Фелипе ди Лельо решил дать ход делу, рассмотрев жалобу со стороны представителя аргентинской партии "Народное единство" Клаудио Лосано и посчитав приведенные в ней аргументы "логичными и заслуживающими доверия".

Однако рассматривавший досье судья принял решение списать его в архив. Возобновить расследование мог только генеральный прокурор Херман Мольдес, для чего ему требовалось подать апелляцию на это решение. Х.Мольдес воздержался от апелляции.

В конце июня МВФ официально одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме стенд-бай.

Отметим, что в Аргентине сложилось тяжелое финансовое положение. ЦБ страны поднял уровень ставки до рекордного значения в 60% на фоне падения курса песо. С начала года аргентинская валюта обесценилась уже более чем на 45% к доллару.