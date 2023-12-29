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В Аргентине зафиксировали случай заражения человека лошадиным энцефалитом

В Аргентине зафиксировали случай заражения человека лошадиным энцефалитом Первый с 1996 года случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (ЗЛЭ) зарегистрирован в Аргентине.
Другие страны
29 декабря 2023 г. 00:19
В Аргентине зафиксировали случай заражения человека лошадиным энцефалитом

Первый с 1996 года случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (ЗЛЭ) зарегистрирован в Аргентине.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пояснив, что речь идет о редком вирусном заболевании и что в группу риска входят люди, которые работают или участвуют в мероприятиях, проводимых на открытом воздухе.

Аргентина 20 декабря уведомила ВОЗ о "заражении человека западным лошадиным энцефалитом". Это первый подтвержденный случай такого заболевания "за более чем два десятилетия". До этого случаи ЗЛЭ в Аргентине были зафиксированы в 1982-1983 и 1996 годах.

На этот раз заболел сельский рабочий, живущий в районе, где "ранее были выявлены лошади с положительным результатом теста на ЗЛЭ". У него 19 ноября появились такие симптомы, как головная боль, миалгия, головокружение, дезориентация и внезапная лихорадка. 24 ноября пациент был госпитализирован в медицинское учреждение провинции, где ему потребовалась интенсивная терапия и ИВЛ в течение 12 дней. Пациент был выписан 20 декабря и находится под наблюдением врачей. В Аргентине с 25 ноября по 27 декабря года были выявлены 1182 вспышки болезни ЗЛЭ у лошадей в 12 провинциях страны.

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