В Аргентине зафиксировали рекордное число смертей от лихорадки денге

Более 30 человек умерли от лихорадки денге в Аргентине с начала года, что стало самым высоким показателем за все зарегистрированные в стране вспышки заболевания.

Более 30 человек умерли от лихорадки денге в Аргентине с начала года, что стало самым высоким показателем за все зарегистрированные в стране вспышки заболевания.

Как передает Report, об этом сообщила газета Clarin.

Так, в общей сложности в Аргентине в этом году зафиксировали 32 летальных случая. Больше всего от вспышки пострадали провинции Сальта и Тукуман, где от лихорадки умерли 10 и 8 человек соответственно.

По данным министерства здравоохранения страны, к 7 апреля число случаев заражения денге превысило 28 тыс. До этого года самой серьезной в истории Аргентины считалась вспышка 2020 года, когда от этого заболевания умерли 26 человек, заразились почти 60 тыс.

Денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. Вирус переносят комары вида Aedes aegypti.