В Аргентине выявили случаи с подозрением на гепатит неизвестного происхождения

Аргентинские специалисты изучают восемь случаев заболевания детей с подозрением на гепатит неизвестного происхождения.

Аргентинские специалисты изучают восемь случаев заболевания детей с подозрением на гепатит неизвестного происхождения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство здравоохранения южноамериканской республики.

"Ведомство заявляет, что в нашей стране было зарегистрировано восемь подозрительных случаев. Юрисдикции проводят анализы и эпидемиологическое раcследование, и пока эти случаи не были квалифицированы как острый гепатит неизвестного происхождения", - говорится в информации.

В Минздраве подчеркнули, что "речь идет об отдельных случаях, которые не связаны между собой".