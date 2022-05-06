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В Аргентине выявили случаи с подозрением на гепатит неизвестного происхождения

В Аргентине выявили случаи с подозрением на гепатит неизвестного происхождения Аргентинские специалисты изучают восемь случаев заболевания детей с подозрением на гепатит неизвестного происхождения.
Другие страны
6 мая 2022 г. 07:51
В Аргентине выявили случаи с подозрением на гепатит неизвестного происхождения

Аргентинские специалисты изучают восемь случаев заболевания детей с подозрением на гепатит неизвестного происхождения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство здравоохранения южноамериканской республики.

"Ведомство заявляет, что в нашей стране было зарегистрировано восемь подозрительных случаев. Юрисдикции проводят анализы и эпидемиологическое раcследование, и пока эти случаи не были квалифицированы как острый гепатит неизвестного происхождения", - говорится в информации.

В Минздраве подчеркнули, что "речь идет об отдельных случаях, которые не связаны между собой".

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